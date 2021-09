Vista in salute: due giorni di screening sui deficit visivi

Farà tappa ad Ancona martedì 21 e mercoledì 22 settembre in piazza Cavour, con il patrocinio del Comune e dell'associazione nazionale Rete Città Sane Oms di cui Ancona ha attualmente la presidenza, una unità mobile- truck itinerante dedicata allo screening straordinario dei deficit visivi, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

Il progetto dal titolo "Vista in salute", che ha già fatto tappa in centri dell'Umbria, della Toscana e dell'Emilia Romagna, è a cura dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, incaricata dell'attività di screening dal Ministero della Salute con l'obiettivo di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali, nonchè il carico assistenziale connesso alle patologie della vista, "In piazza Cavour - si legge nella nota - sosterà per due giorni, a disposizione dei cittadini, offrendo esami diagnostici gratuiti indirizzati alla rapida individuazione di patologie ottico-retiniche". L’avvio del progetto, in ogni regione, "coincide con lo svolgimento di una conferenza di presentazione a bordo del truck con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni sanitarie regionali, della comunità scientifica e della società civile, per sensibilizzare tutti gli interessati, principalmente la cittadinanza, sulla necessità di concentrare gli sforzi per accrescere il livello della prevenzione e sui modelli che la contemplano, al fine di migliorare la gestione delle principali patologie ottico retiniche".