Il progetto inclusivo ‘Una Vela per Tutti’ , è patrocinato dal Comune di Ancona, coordinato dalla psicologa e psicoterapeuta Gessica Grelloni, responsabile del progetto, dal responsabile della sezione vela d’altura e istruttore dell’Ancona Yacht Club Riccardo Refe, ed è promosso da Ancona Yacht Club, ANPIS Marche, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale AST di Ancona e provincia. “L’iniziativa ‘Una vela per tutti’ è una grande iniziativa di inclusione sociale, - commenta il Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni - ma soprattutto genera sentimenti e fa vivere una grande esperienza a chi parte da qualche timore. Il Comune di Ancona è lieto di sostenere e tifare l’iniziativa. Buon viaggio e buon vento a tutto l’equipaggio”.

"Una Vela per Tutti", la traversata in notturna in Croazia in nome dell'inclusione