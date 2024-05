Tagli e esodo di personale all'ospedale di Torrette. L'azienda replica a Mastrovincenzo: «Non è vero nulla»

ANCONA - All'ospedale Torrette di Ancona "non c'è nessun esodo di personale o tagli di posti letto, tanto più fughe di professionalità, se non per progressione di carriera o pensionamento". Non solo, ma per quanto riguarda "i 300 lavoratori 'precari', a cui fa riferimento il consigliere regionale, sono già stati prorogati" e il piano ferie "è stato già predisposto".

La direzione aziendale dell'Azienda ospedaliera universitaria delle Marche replica al consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo, che oggi in una nota ha parlato di un quadro "sempre più allarmante" nell'ospedale, appoggiando la protesta delle rsu. Ma appunto la direzione aziendale non ci sta e mette in fila tutta una serie di argomentazioni. Passando alla questione del doppio turno "è utile ribadire che si tratta solo di ore aggiuntive. Tra l'altro sono in corso assunzioni di personale infermieristico volte al rinforzo dei blocchi operatori e sostituzioni di assenze a vario titolo". Quanto al pronto soccorso "seppure in affanno garantisce, sempre, le sue funzioni ed è in via di definizione un piano per le dimissioni protette", infine "sulle esternalizzazioni, che eventualmente saranno, garantiremo la massima trasparenza", conclude la direzione aziendale