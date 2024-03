Settimana mondiale del glaucoma, l'ospedale organizza una giornata di screening dedicato

ANCONA - Il glaucoma é una patologia cronica e progressiva del nervo ottico causata nella maggior parte dei casi da un aumento della pressione dell’occhio. In Italia circa un milione di persone è affetto da questa patologia ma metà di esse lo ignora in quanto questa può decorrere in modo asintomatico fino alle fasi più avanzate.

Le procedure di screening sono quindi fondamentali per una diagnosi precoce. La SOD Clinica Oculistica, diretta dal Prof. Mariotti ha organizzato, in occasione della settimana mondiale del glaucoma, uno screening mirato il 16/03/2024. I pazienti arruolabili nello screening per il glaucoma dovranno avere almeno 50 anni e verranno sottoposti a misurazione della pressione oculare e OCT del nervo ottico con metodiche non invasive.

Le visite si svolgeranno il 16 Marzo nel Presidio di Torrette - in Via Conca 71 – Ambulatori L piano 0. Per accedere al calendario della prenotazione occorre essere in possesso del Sistema Pubblico di Idendità Digitale ( SPID) sul sito : https://eliminacode.ospedaliriuniti.marche.it/.