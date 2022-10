Sold-out lo screening di prevenzione per la Scoliosi infantile

ANCONA – Prevenzione della scoliosi dei bambini? Sì grazie. Sono andati esauriti in poche ore i 100 posti gratuiti a disposizione per l’Open Day dedicato allo screening gratuito della Scoliosi nei bambini dagli 8 ai 14 anni. L’evento organizzato da Confapi Sanità, Clinica Ortopedica dell’Università Politecnica delle Marche, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, del CIP – Comitato Paraolimpico e il Gruppo Amici per lo Sport è fissato per giovedì 27 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.30 ad Ancona presso il Presidio Salesi in via E. Toti 4 diretto dalla dott.ssa Monia Martiniani

«Come Confapi Sanità – dice Mario Neri, Presidente di Confapi Sanità – grazie alla disponibilità del prof. Antonio Gigante Primario della Clinica Ortopedica, ci siamo attivati per realizzare questa iniziativa convinti dell’opportunità di offrire un servizio di screening molto utile a prevenire eventuali casi di deformità della colonna vertebrale che nel 80% è idiopatica cioè non associabile ad una causa certa o unica perché i fattori ereditari influiscono così come la vita sedentaria anche dei piccoli». «Per questo – annuncia lo stesso Neri – stiamo lavorando per calendarizzare un nuovo appuntamento con i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo prima giornata gratuita di prevenzione».

«Rispetto a 10-20 anni fa – conclude il presidente di Confapi Sanità - i giovanissimi fanno molta meno attività motoria all’aria aperta e passare tante ore seduti davanti alla tv o a supporti informatici ci fanno osservare deformità scoliotiche in aumento che possono essere corretti con una tempestiva diagnosi che abbiamo offerto con un primo evento test e che evidentemente ripeteremo vista l’attenzione manifestata dalle famiglie».