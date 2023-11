Un autobus di doni per i bambini: il "Santa Claus Bus" torna a regalare sorrisi ai piccoli pazienti del Salesi

ANCONA - Il “Santa Claus Bus” torna a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Ospedale Salesi di Ancona. Non solo. L’iniziativa promossa dalla Commissione regionale pari opportunità, farà quest’anno anche tappa alla Lega del Filo d’Oro per allietare le festività dei tanti ospiti della struttura osimana.

“L’obiettivo – spiega la Presidente della Commissione Cpo, Maria Lina Vitturini - è quello di donare un momento di gioia e spensieratezza a famiglie e bambini. Ringraziamo per la collaborazione le Fondazioni Lega del Filo d’Oro e Salesi e il Comando dell’Esercito Marche che fornirà dei doni e ci aiuterà nella distribuzione. Un grazie anche alle aziende marchigiane che hanno regalato giocattoli e dolciumi per riempire la gerla di Babbo Natale”. E ancora: ” L’appuntamento è aperto alla collettività. Invitiamo chiunque voglia partecipare e contribuire a mettersi in contatto con noi”.

Santa Claus con i suoi aiutanti piccoli elfi saranno il primo dicembre presso la sede della Lega del Filo D’Oro di Osimo dalle 9.30 alle 12. Si sposteranno poi allo Stadio Dorico di Ancona dove alle 14.30 incontreranno alcune classi di scuola primaria per chiudere il giro di consegna dei doni dalle 15.40 alle 18 all’ospedale Salesi.