Pleurancona 2024, si svolgerà ad Ancona l'unico congresso italiano dedicato alle patologie pleuriche

ANCONA - Si terrà presso l’Auditorium “Sandro Totti” dell ‘AOUM - il 19 e 20 Aprile p.v. – il congresso Nazionale dal titolo “PleurAncona 2024”, interamente incentrato su approccio diagnostico e terapeutico della patologia pleurica. Il convegno nasce dallo sforzo congiunto della SOSD “Diagnosi e Terapia delle Patologie Polmonari Infiltrative Diffuse, Pleuriche e Bronchiectasie dell’Adulto” alla quale afferisce l’Ambulatorio dedicato a tale patologia, (Pleural Service) - unico nella Regione Marche – e la SOD Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Al congresso saranno presenti i maggiori esperti sia nazionali che internazionali del settore, tra i quali il Dr. Giampietro Marchetti (Spedali Civili di Brescia), il Prof. Najib Rahman dell’Università di Oxford (Gran Bretagna), il Prof. Eihab Bedawi dell’Università di Sheffield (Gran Bretagna) ed il Prof. Uffe Bødtger dell’Università di Southern Denmark (Danimarca), con i quali i pneumologi dell’AOUM hanno in essere da anni una proficua collaborazione scientifica, che ha condotto recentemente anche alla stesura delle principali linee-guida europee relative alla gestione delle infezioni pleuriche e dei versamenti benigni. Il Dr. Federico Mei, della SOSD “Diagnosi e Terapia delle Patologie Polmonari Infiltrative Diffuse, Pleuriche e Bronchiectasie dell’Adulto”, promotore del congresso specifica: “Questo evento rappresenta un’occasione per sottolineare la rilevanza del “Pleural Service”, tipologia di servizio già diffusa nei Paesi anglossassoni e del Nord Europa, che ha dimostrato di ottimizzare la gestione delle pleuropatie - garantendo la necessaria competenza specialistica e migliorare la qualità della vita dei pazienti,. Inoltre, la presenza di responsabili scientifici di appartenenza al mondo sia universitario che ospedaliero, conferma ancora una volta la solida ed efficace sinergia tra assistenza, didattica, e ricerca, imprescindibile in un’Azienda integrata come l’AUO delle Marche.

Si tratta dell’unico congresso in Italia interamente dedicato alla patologia pleurica e di un evento scientifico che vedrà una grande partecipazione di giovani pneumologi, provenienti da ogni parte di Italia, a testimonianza del profondo interesse esistente verso tali patologie ed il peso epidemiologico sempre crescente che queste rivestiranno nel prossimo futuro.