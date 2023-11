La professoressa Rossana Berardi è il nuovo Tesoriere degli oncologi italiani

Rossana Berardi è il nuovo Tesoriere dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la più importante e rappresentativa Società Scientifica dell'oncologia italiana. L’elezione è avvenuta durante il XXV Congresso Nazionale della Società Scientifica che si è svolto a Roma, con la partecipazione di oltre 3.000 specialisti tutta Italia. Affiancherà nella nuova giunta Francesco Perrone, (Presidente), Massimo Di Maio (Presidente Eletto) e Nicola Silvestris (Segretario).

La professoressa Rossana Berardi è nata a Senigallia da genitori calabresi e attualmente è Ordinario di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. E’ anche Presidente di Women For Oncology Italy (associazione spin-off di Esmo-European Society for Medical Oncology) e coordinatrice del progetto One Healthon. E’ stata consigliere nel direttivo nazionale AIOM nell’ultimo biennio.

“Sono grata e onorata di aver raggiunto una così importante carica istituzionale all’interno di AIOM, in cui sono entrata come giovane oncologa oltre 20 anni fa - afferma la prof.ssa Berardi -. Con grande senso di responsabilità sarò Tesoriere della nostra società scientifica, consapevole che una buona amministrazione delle risorse economiche sia fondamentale per il funzionamento generale di una realtà importante come AIOM. Sarà questo il mio impegno nei prossimi due anni e ringrazio tutti i soci, le colleghe e i colleghi per la fiducia. Ritengo sia fondamentale utilizzare le risorse disponibili per proseguire ed implementare le importanti attività che stiamo conducendo come l’aggiornamento costante delle Linee Guida, le attività educazionali, di formazione e di divulgazione, anche con modalità diversificate e innovative dal punto di vista tecnologico. Sarà importante continuare a fornire opportunità di formazione e di mentorship per i nostri giovani e di network per tutti. AIOM è una grande società scientifica, con quasi 3000 soci e rappresenta una “casa” per tutti gli oncologi, gli infermieri, i data manager, gli pscicologi e le altre figure professionali attive in ambito oncologico, in cui raccogliere idee in un’ottica di rete e di crescita professionale”. Durante il XXV Congresso Nazionale di Roma è stato nominato tutto il nuovo Direttivo, in carica fino al 2025 e composto da: Antonella Brunello, Giuseppe Curigliano, Alessandra Fabi, Lucia Matteo Lambertini, Tiziana Pia Latiano, Nicla Maria La Verde, Filippo Pietrantonio e Marcello Tiseo.