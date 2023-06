Inrca: al via il primo "Punto salute" delle Marche ad Acquasanta Terme

Cinque "Punti Salute" o "Health Point" sul territorio regionale: è l’innovativa creazione dell’Istituto IRCCS INRCA per superare i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica e i costi elevati delle prestazioni private che di fatto negano la prevenzione a milioni di Italiani. Si tratta di Ambulatori di prossimità gestiti da personale infermieristico INRCA, il cosiddetto ‘infermiere di comunità’. Il primo è stato aperto nella giornata di oggi ad Acquasanta Terme. La scelta è ricaduta proprio sul comune dell’entroterra ascolano, pesantemente colpito dal sisma del 2016, perché si tratta di un ambito caratterizzato da un progressivo fenomeno d’invecchiamento della popolazione. Il 33% dei residenti risulta infatti over 65, a fronte di una media regionale pari al 25,6%. Il Punto salute permetterà una più efficace copertura territoriale per gli assistiti e garantirà una piena implementazione di una sanità di prossimità. Il progetto vede la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche.

Ecco come funziona: il paziente, assistito dal personale infermieristico, oltre alla rilevazione dei parametri vitali come ossigeno, pressione arteriosa, temperatura corporea, potrà eseguire prestazioni come elettrocardiogramma, spirometria, monitoraggio nelle 24 ore della pressione arteriosa, holter cardiaco e dermatoscopia. Le prestazioni verranno poi telerefertate a distanza dai medici specialisti delle strutture INRCA. L’ambulatorio presso Acquasanta (ambulatorio c/o RSA Paggese) sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 ed il venerdì dalle 14 alle 19 e la prenotazione avverrà chiamando il numero telefonico 3398768170. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni quotidiani di una società sempre più anziana, contribuire a ridurre il numero di accessi impropri in pronto soccorso, favorendo l’abbattimento delle liste di attesa di specialistica ambulatoriale e alleggerendo così la domanda sul sistema ospedaliero. L’ambulatorio è rivolto all’erogazione di prestazioni con carattere di elezione, e sono escluse le prestazioni con carattere di emergenza/urgenza.

Il Presidente Francesco Acquaroli ha inviato il suo saluto per l'importante inaugurazione: "La telemedicina è uno degli strumenti innovativi sulla quale basare la sanità del domani. Questo che si inaugura oggi è un servizio che utilizza il digitale per rafforzare la medicina territoriale. I punti salute rappresenteranno un riferimento reale per la popolazione: si punterà sulla prevenzione, sulla presa in carico dei pazienti anziani e cronici e si lavorerà sull’accessibilità dei servizi in collegamento con le strutture ospedaliere, per evitare ospedalizzazioni improprie, creando le condizioni essenziali per una sanità di prossimità”.