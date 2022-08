Si alza il sipario sul Caffè Alzheimer: reso noto il nuovo cartellone eventi

FALCONARA- Si è conclusa il 28 luglio la stagione del Caffè Alzheimer, una delle attività a servizio del territorio organizzate da Anteas Falconara in collaborazione con istituti che si occupano di cura alla persona ed enti, tra i quali il Comune. Gli incontri sono stati condotti dalle psicologhe Emma Gambella e Maria Velia Giulietti e da un musicoterapeuta, con ginnastica dolce, stimolazione cognitiva, occasioni di incontro.

All'appuntamento conclusivo del Caffè Alzheimer, promosso in supporto dei malati e delle loro famiglie, giovedì ha partecipato anche l'assessore Clemente Rossi. La nuova stagione del servizio per malati e caregiver riprenderà a settembre per concludersi a luglio 2023. Accanto al Caffè Alzheimer Anteas Falconara svolge numerose attività rivolte in particolare alle persone fragili, come consegna di spesa e farmaci, trasporto sociale presso strutture pubbliche e private per terapie e visite mediche. Nel corso dell'anno due volontari Anteas hanno inoltre raggiunto i confini dell'Ucraina per portare aiuti alimentari e per trasportare in Italia profughi, che sono stati accolti dalla Prefettura di Pesaro. La missione ha potuto contare sul sostegno del supermercato Sì con Te di via Rosselli, Acli di Ancona, Auser di Fano, Anteas di Pesaro e Ancona, Anteas regionale e federazione nazionale pensionati Cisl.