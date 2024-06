"Prevenzione in Azione 2024", numeri da record: sfiorate le 2000 visite erogate

ANCONA – A distanza di un paio di settimane dalla chiusura di "Prevenzione in Azione 2024", il più importante evento marchigiano di sensibilizzazione e prevenzione multi-screening gratuito, la Fondazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) delle Marche, ha presentato l'analisi quali-quantitativa dell'evento, che si è svolto a Piazza Pertini il 18 e 19 maggio scorsi. L’iniziativa, per la prima volta organizzata in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi, e sbarcata quest'anno sulla più vasta piazza del centro storico, ha fatto registrare cifre record. Infatti sono state ben 1977 le prestazioni complessive, un numero superiore di circa 200 unità rispetto all'edizione precedente, che già era andata oltre ai livelli del 2022.

Le prestazioni facenti capo a reparti e personale del presidio di Torrette e Università Politecnica delle Marche sono state 1793 e 184 quelle relative al Salesi. Ma sono proprio i numeri dell'ospedale pediatrico la principale novità di Prevenzione in Azione 2024 che, appunto per la prima volta, ha aperto anche a consulenze, visite e screening sui pazienti più piccoli. Gli esami più richiesti sono stati gli ecodoppler dei vasi carotidei (medicina vascolare e neuro vascolare): nella due giorni dorica ne sono stati svolti 269. Seguono, sul podio, le 190 prestazioni del reparto di Immunologia, che ha offerto counseling vaccinale, test anonimi sulle malattie sessualmente trasmissibili e vaccini gratuiti contro l'HPV. Molto gettonate, complice la stagione, le visite allergologiche (113). Seguono pneumologia, spirometria digitale, odontostomatologia, dietetica e nutrizione, counseling fisioterapeutico, gastroenterologia ed epatologia, senologia, ortopedia per adulti, oculistica e clinica medica, ognuna delle quali ha controllato la salute di circa 100 pazienti.

«Siamo orgogliosi di un risultato che attesta la continua espansione dell'iniziativa e trova un gradimento sempre maggiore da parte dei cittadini di Ancona e dintorni, la cultura della prevenzione si sta diffondendo sempre di più. Un grazie di cuore a loro e a tutte le Istituzioni che ne hanno appoggiato e facilitato l'organizzazione», sottolinea Marisa Carnevali, Presidente della Fondazione AUO delle Marche. «Il risultato ottenuto è un successo doppio - spiega il Vicepresidente e Direttore Scientifico Giorgio Ascoli – in quanto non era così scontato che l'evento andasse bene in una nuova location, più grande ma anche più impegnativa da gestire. Inoltre, non era neppure automatico che gli screening pediatrici riscuotessero successo. Invece sono stati quasi 200, un numero che ci indica la bontà dell'idea e la qualità del lavoro, fatto assieme alla Fondazione Salesi. Promuovendo per tempo questa parte del programma, ci aspettiamo numeri in crescita esponenziale per le edizioni successive».

Prevenzione in Azione è un format che, oltre al contributo dei numerosi donatori privati e sostenitori pubblici, deve il proprio successo alla disponibilità e alle capacita del personale medico, paramedico e allo staff operativo. «Ringrazio tutti - conclude Ascoli - in primis i colleghi che hanno lavorato dalla mattina alla sera, per fare visite ed esami, il personale di supporto della Fondazione Salesi, i volontari del Lyons Club Ancona La Mole e le Dragonesse della Lega Navale Italiana di Falconara e, last but not least, tutto il nostro staff, prezioso e instancabile nell'organizzazione di un evento davvero impegnativo, anche dal punto di vista fisico». Sono state ben 25 le persone che hanno accolto i tanti pazienti al desk del Villaggio della Salute, oltre 140 i medici fra specialisti, specializzandi e figure delle varie professioni sanitarie che hanno lavorato nei 25 ambulatori per 4 turni, spalmati sulle due giornate. Dieci i volontari che hanno accolto e fornito indicazioni ai cittadini in attesa di essere visitati.