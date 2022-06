Poche richieste di vaccinazione: chiude il centro nella caserma dei pompieri di Senigallia

SENIGALLIA- Il prossimo 21 giugno chiuderà il centro vaccinale allestito presso la caserma dei vigili del fuoco. A comunicarlo ai vari enti coinvolti, attraverso una nota stampa, è stato Giovanni Guidi, direttore dell'Area Vasta 2.

«In considerazione dell'attuale ridotto numero di accessi spiega il direttore per i mesi di luglio e agosto l'attività vaccinale verrà svolta presso la struttura dell'Asur, fermo restando il riutilizzo della sede, nell'eventualità emergessero indicazioni ministeriali relative a una campagna vaccinale di popolazione, che preveda ingenti volumi vaccinali». L'ultimo giorno di apertura sarà quindi il 21 giugno. Essendo poche le richieste di vaccinazione non c'è motivo per tenere attivo l'allestimento, impegnando anche il personale che finora l'ha reso possibile con ottimi risultati.