Jesi centro dell'Osteopatia Pediatrica: in programma tre giornate di convegni e trattamenti gratuiti

JESI – A Jesi tre giornate dedicate all’osteopatia pediatrica. L’appuntamento, dal 19 al 21 giugno in occasione del 150° anniversario dalla nascita dell’Osteopatia, prevederà convegni con i luminari del settore e trattamenti gratuiti per bambini. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Bambini del Futuro, con il patrocinio del Comune di Jesi del Roi, il Registro degli Osteopati d’Italia che conta 166 osteopati nelle Marche. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dall’assessora alle politiche giovanili e alla formazione Emanuela Marguccio e dal presidente dell’Associazione Bambini del Futuro, Carlo Polidori.

Jesi nel tempo è diventata un punto di riferimento per l’osteopatia pediatrica e l’associazione Bambini del Futuro riunisce osteopati di tutta Italia. «Sono felice di festeggiare i 150 anni di osteopatia a Jesi – afferma Carlo Polidori, Presidente dell’Associazione Bambini del Futuro e osteopata pediatrico – perché la città sta diventando il fulcro per la formazione di noi professionisti, è dove ci incontriamo in modo costante per confrontarci e fare letteratura sull’osteopatia pediatrica. Vogliamo diffondere l’importanza dell’osteopatia pediatrica non solo tra le figure sanitarie ma anche tra le famiglie. Ecco perché ci dedichiamo periodicamente a trattamenti a quattro mani a bambini e ragazzi dalla fascia 0-16 anni e organizziamo convegni e momenti di formazione con docenti ed esperti di osteopatia pediatrica. Durante il convegno della terza giornata accenderemo i riflettori sull’importanza dell’approccio osteopatico nei confronti di coloro che hanno disturbi dello spettro autistico, perché l’ascolto e l’osservazione del corpo del paziente e la manualità del professionista aiutano a migliorare lo stato di salute e la qualità della vita».

Il programma

Il 19 e il 21 giugno sono dedicati a due convegni organizzati a Palazzo Bisaccioni di Jesi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in Piazza Colocci. Per partecipare è suggerita la prenotazione al numero 329.0448562. Giovedì 20 giugno la giornata sarà interamente dedicata alle famiglie con trattamenti osteopatici gratuiti a tutti i pazienti di 0-16 anni in prima visita; presso la sede dell’Associazione Bambini del Futuro sita in Via Bramante n.2 previo appuntamento telefonico al numero 329.0448562.

“150 anni di Osteopatia: sviluppo della professione in ambito pediatrico" è il titolo del convegno di mercoledì 19 giugno che avrà inizio alle ore 16. Il tema riguarderà l’Osteopatia, i suoi principi e come si applicano prettamente in ambito pediatrico. L’introduzione sarà a cura di Carlo Polidori, Presidente dell’Associazione Bambini del Futuro e osteopata pediatrico. Saranno presenti come relatori il Dott. Marco Petracca, osteopata in ambito pediatrico, consulente presso l’UOC di neonatologia e pediatria dell’Ospedale San Pietro FBF di Roma e Direttore generale del Poliambulatorio pediatrico “Osteobimbo” di Roma, e il Dott. Marco Pozzi, ex direttore del reparto di Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona.

"Osteopatia e Autismo: un approccio integrato a sostegno della salute", è il titolo del convegno di venerdì 21 giugno, con orario mattutino a partire dalle ore 9.45. Dopo l’introduzione di Carlo Polidori, si alterneranno, come relatori il Dott. Alessandro Stronati, psicologo e psicoterapeuta; la Dott.ssa Paola Giosuè, fisioterapista osteopata esperta di autismo e il Dott. Alessandro Laurenti, osteopata specializzato in autismo e in bambini con disabilità all’Istituto di Ortofonologia di Roma. Entrambe i convegni avranno la collaborazione di OsteoEasy, un gestionale completo per osteopati, pensato per organizzare al meglio la propria attività lavorativa.