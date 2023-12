Alle Muse il giuramento di 180 neo iscritti all'ordine degli Psicologi. Nelle Marche su 6 professionisti 5 sono donne

ANCONA – Sono quasi 180 i nuovi psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi delle Marche. I neo professionisti, inseriti all’Albo professionale da dicembre del 2022 ad oggi, hanno prestato giuramento ieri, venerdì 1 dicembre, nella ‘Sala delle Feste’ del Teatro delle Muse di Ancona. Una platea gremita ed emozionata quella che ha partecipato alla cerimonia dei neoiscritti, che portano così l’Ordine marchigiano a quota 2973 professionisti, di cui 2537 donne e 436 uomini. All’interno di OPM sono 1745 gli psicoterapeuti e 1498 gli psicologi.

“È emozionante vivere l’ingresso di 180 nuovi iscritti – dichiara Katia Marilungo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche – perché sappiamo quanto oggi si parli sempre più di psicologi e bisogni psicologici. Auguriamo un grande in bocca al lupo ai nostri giovani colleghi, che inizieranno ad operare in uno scenario sociale e culturale cambiato moltissimo dopo la pandemia. La nostra professione – conclude la Marilungo – ha vissuto un’evoluzione importante per poter far fronte allo stress subito da giovani e meno giovani”.

Prima il giuramento davanti al Consiglio presieduto da Katia Marilungo, poi la consegna delle pergamene di iscrizione e del tesserino professionale. A ricevere l’attestato di iscrizione è anche Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa, da poco iscritta per trasferimento all’Ordine marchigiano. “Per noi nuovi iscritti - racconta Antonietta Nina Di Paolo, rappresentate dei neo iscritti dell’Ordine – è un’emozione indimenticabile vivere il momento del giuramento. Nel 2023 gli iscritti sono molti di più rispetto agli anni passati: è un dato importante per noi, ma anche per la popolazione. Questa testimonia il bisogno crescente di queste figure”. L’evento è anche l’occasione per celebrare gli psicologi che compiono trent’anni di iscrizione all’Albo marchigiano, che ha registrato i suoi primi iscritti nel 1991. Tra loro c’è Bernardo Gili, psicoterapeuta e psicologo già Presidente dell’Ordine delle Marche dal 2010 al 2013. “Coltivare l’aderenza alla realtà, la perseveranza e l’umanità profonda – suggerisce emozionato Gili ai nuovi iscritti – è l’augurio che vi faccio. Non abbiate paura di affidarvi a dei maestri: è davvero importante trovare qualcuno che vi accompagni e vi sostenga. Non fermatevi ai primi contesti, ma sperimentate e approfondite la clinica”.

Festa sì, per l’ingresso, ma la formazione non si ferma per i giovani psicologi. Federica Guercio, Consigliera dell’Ordine marchigiano, ha infatti illustrato durante la cerimonia il progetto ‘Grow Up Academy’, pensato per accompagnare i nuovi iscritti che si affacciano da oggi alla professione.