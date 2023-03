Open day alla Pneumologia dell’Inrca: l’8 Marzo è dedicato a “Il respiro delle donne”

In vista della Giornata internazionale della Donna l’Inrca di Osimo apre le porte di Pneumologia con visite diagnostiche che si effettueranno dalle 9 alle 13. È l’iniziativa “Osimo 8 Marzo - Il respiro delle donne”. “Grazie alla disponibilità del primario di Pneumologia, il dottor Yuri Rosati con la collaborazione della coordinatrice infermieristica Lucia La Gatta – spiega Maria Capalbo, dg dell’Inrca – siamo riusciti ad organizzare questa iniziativa di prevenzione delle malattie respiratorie”.

Ogni anno nelle Marche secondo gli ultimi dati Istat sono circa 17mila le diagnosi che riguardano le malattie respiratorie. Patologie come, ad esempio, la bronchite cronica che colpisce oltre il 5% del marchigiani. “Con l’emergenza pandemica – dice l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – l’attività di prevenzione si era fermata e ora dobbiamo restituirle il ruolo strategico che le spetta. L’iniziativa dell’Inrca è lodevole e per questo mi sento di ringraziare tutta la struttura per la disponibilità e l’organizzazione di questa giornata”. Per accedere all’Ambulatorio di Pneumologia della struttura osimana sarà necessario prenotarsi telefonando allo 0717130611 (dalle 9 alle 13). L’iniziativa osimana fa il paio con quella che l’Inrca ha organizzato, sempre per l’8 Marzo, nella struttura di via della Montagnola che invece si occuperà di osteoporosi.