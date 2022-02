Ricerca oncologica, Bilò (Lega): «Da Ancona la via italiana contro la lotta al cancro»

ANCONA – «La Sanità delle Marche fa passi da gigante nonostante le tante difficoltà in cui è costretta ad operare». Lo sottolinea il vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale Mirko Bilò intervenuto alla presentazione del protocollo di studio per la cosiddetta oncologia di precisione.

«Ancona e il suo territorio, storicamente terra di frontiera, possono vantare di essere uno dei 6 avamposti italiani per la ricerca nelle cure oncologiche d’avanguardia ad ulteriore testimonianza dell’eccellenza frutto del connubio tra Ospedali Riuniti ed Università Politecnica delle Marche – aggiunge Bilò – La sperimentazione di nuovi farmaci oncologici, unita alla qualità delle specializzazioni presenti, consentirà ad Ancona e alle Marche di rafforzare il ruolo di polo di riferimento per il centro e il sud Italia. Doveroso il buon lavoro alla dottoressa Rosanna Berardi e al suo team di ricercatori che affronteranno questa nuova sfida e a tutto il personale sanitario che ha portato avanti, nel pieno dell’emergenza pandemica, cure letteralmente vitali per la popolazione marchigiana».