Una nuova ambulanza per per le case di cura di Villa Igea e Villa Serena

ANCONA - Un’ambulanza nuova di zecca per le Case di Cura Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi. Le due strutture, facenti parte dello stesso network sanitario, possono contare su un mezzo moderno e confortevole per i trasporti sanitari tra le due sedi. Ma non solo. E’ stato attivato un vero a proprio servizio di trasporto pazienti a disposizione della cittadinanza per lo spostamento di persone che dal proprio domicilio devono andare in ospedale per visite o altre prestazioni sanitarie e ritornare a casa, con costi previsti secondo uno specifico tariffario.

La nuova ambulanza, modello Fiat Ducato con allestimento Vision, dunque, fa la spola tra Villa Igea e Villa Serena o viceversa per chi è stato, ad esempio, operato in Ortopedia e deve affrontare un periodo di riabilitazione nella struttura di Jesi, senza nessun esborso per il paziente. Il servizio può essere, inoltre, prenotato anche da pazienti esterni. Lo staff delle due Case di Cura infatti può organizzare trasporti programmati singoli o multipli (massimo due persone: una in barella e una in poltrona) a pagamento per visite, spostamenti tra cliniche o ospedali o per spostamenti privati.

Il mezzo, autorizzato dall’Ast di Ancona per il servizio di Trasporto Sanitario, è dotato di un equipaggio costituito da due autisti soccorritori che operano dal lunedì al sabato mattina. Tutte le prenotazioni dovranno essere indirizzate all’indirizzo mail trasportosanitario@ casadicuravillaigea.it previa compilazione di un modulo scaricabile dai siti internet delle due strutture e da allegare alla richiesta. Qualora ci sia la necessità di prenotare un trasporto in tempi brevi, è possibile contattare direttamente gli autisti al numero di servizio 342-7737924. Anche in questo caso dovrà comunque essere compilato il modulo e inviato per mail. Per ogni richiesta verrà predisposto un preventivo indicante l'importo del servizio con tutte le specifiche tecniche riguardanti gli orari e gli indirizzi di partenza e rientro.