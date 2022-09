Nuove tecnologie e cure del futuro: Ancona in prima linea con la medicina di precisione

Nell’ambito della medicina di precisione, la moderna radioterapia trova sempre più spazio nei trattamenti integrati del paziente oncologico in tutti gli stadi di presentazione della sua malattia. Questo è l’obiettivo dell’evento che si terrà il 7 settembre presso l’EGO Hotel di Ancona organizzato dalla dottoressa Giovanna Mantello Direttore della SOD Radioterapia degli Ospedali Riuniti Ancona, appunto quello di illustrare le più recenti acquisizioni tecnologiche del Centro di Radioterapia di Ancona e divulgare le potenzialità dei trattamenti più moderni, conformati, modulati, guidati dalle immagini, stereotassici, per un loro impiego più ampio, appropriato e personalizzato in tutti i pazienti valutati nei gruppi multidisciplinari oncologici Aziendali e nei casi condivisi con le Oncologie del territorio marchigiano.

Aprirà i lavori dell’evento il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, che per l’occasione ha dichiarato: «In campo radioterapico, per il trattamento delle patologie oncologiche, l’attività di precisione rappresenta il punto nevralgico dell’intero percorso di cura per il raggiungimento dei migliori risultati e della guarigione».