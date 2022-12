Dalla stazione di Torrette alla Facoltà di Medicina in bus: nasce il collegamento intermodale Medical Link

ANCONA - Niente più problemi di parcheggio o di raggiungibilità verso la Facoltà di Medicina. Una facilitazione degli spostamenti in particolare per gli studenti, specie quelli pendolari. Dal 12 dicembre inaugurerà ad Ancona il nuovo servizio intermodale Medical Link treno più bus per collegare la stazione ferroviaria di Torrette al Polo Ospedaliero Universitario. In realtà sarà già operativo da domenica 11 dicembre, ma con un’offerta ridotta in quanto giornata festiva. Poi da lunedì 12 entrerà, invece, a pieno regime. Una connessione resa possibile grazie alla collaborazione tra Univpm, Regione Marche, Comune di Ancona, Trenitalia e Conerobus, che supporteranno ben 166 collegamenti giornalieri da e per il Polo Ospedaliero Universitario. In totale saranno 67 le corse bus predisposte, una ogni 15 minuti. «Un servizio reso possibile solo grazie all’unitarietà di intenti di tutti gli attori coinvolti nel progetto - ha affermato il magnifico Rettore, Gian Luca Gregori - e che noi, come Univpm, cercheremo di sostenere con un contributo di 50 euro per ogni nostro studente che deciderà di sottoscrivere l’abbonamento».

L’acquisto con l’app

Con unico biglietto si può usufruire di 166 collegamenti giornalieri da e per il Polo Ospedaliero Universitario. «Il ticket può essere acquistato direttamente tramite l’app di Trenitalia - specifica il direttore regionale Marche di Trenitalia, Fausto Del Rosso -, un sistema coordinato, organizzato e facile oltre che sicuro, economico e vantaggioso». E con l’incremento di immatricolazioni, in particolare alla Facoltà di Medicina, fornire un servizio in più per facilitare le interconnessioni è sicuramente un valore aggiunto per chi dovrà poi usufruirne. «Siamo ovviamente molto felici di aver preso parte a questo progetto - afferma l’assessore regionale al trasporto pubblico, Goffredo Brandoni - in un contesto dove i problemi di parcheggio sono all’ordine del giorno e, quindi, la raggiungibilità del Polo Universitario ha presentato in passato alcune criticità». Per il Comune di Ancona è «un lavoro che parte da lontano - sottolinea l’assessore comunale al trasporto pubblico, Ida Simonella - su cui siamo intervenuti anche grazie al Pnrr con i due progetti delle piste ciclabili per la connessione tra le stazioni ferroviarie di Torrette e la Centrale con i due poli universitari di Torrette e Montedago».

Gi studenti

Ma nonostante l’obiettivo raggiunto, per gli studenti universitari del capoluogo sono ancora molti gli sforzi da mettere in campo per migliorare l’offerta del trasporto pubblico locale. Tra i nei evidenziati dalla presidente del Consiglio Studentesco dell’Univpm «la scarsa frequenza di corse notturne che non soddisfa le necessità della componente studentesca - puntualizza Alessia Polisini - la difficoltà nel raggiungere i servizi primari, come anche gli eventi teatrali nelle ore serali». Problemi considerati risolvibili da Conerobus che, tramite la consigliera Serenella Spaccapaniccia, si è detta «disponibile ad incontrare gli studenti per verificare se e come certi ostacoli possano essere superati al fine di migliorare l’offerta e andare incontro alle esigenze dei ragazzi».