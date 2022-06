Via le mascherine, resistono solo sui mezzi pubblici: scade l’obbligo per cinema, teatri e palas

ANCONA- Da domani (16 giugno) non ci sarà più l’obbligo di indossare le mascherine nei cinema, teatri e palazzetti dello sport.

La conferma è arrivata direttamente dai rappresentanti del Governo che, nelle recenti uscite, hanno reso noto che non vi saranno proroghe sul tema. L’unico settore che, invece, dovrebbe essere ancora monitorato e attenzionato è quello dei mezzi pubblici in cui la mascherina resterà obbligatoria fino al 30 settembre. Non si tratta di una certezza ma di un qualcosa che verrà dibattuto a breve, al pari delle strutture sanitarie in particolare quelle dove è previsto un gran flusso di persone (si fa riferimento a Rsa e residenze protette).

Il nuovo decreto (che dovrebbe uscire già nella giornata di oggi), nella parte inerente a mezzi pubblici quali autobus, treni, aerei, metropolitane e tram, dovrebbe come detto mantenere le disposizioni attuali vista e considerata la volontà da parte di Roma di non lasciarsi andare ad un completo “liberi tutti”. Situazione particolare anche per quel che concerne l’utilizzo dei dispositivi di protezione nel corso degli esami di maturità. Secondo quello che filtra, non dovrebbe esserci obbligo ma solo raccomandazione valutando, progressivamente, sia l’affollamento delle aule sia l’andamento pandemico generale.