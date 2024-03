Sei cieco, come fai a fare le foto e mandare i whatsapp?

LORETO - Due giornate per scoprire tutte le potenzialità delle più recenti tecnologie e utilizzare al meglio gli strumenti che sono diventati preziosi compagni quotidiani di viaggio per le persone con disabilità visiva: dallo smartphone al tablet, dal computer ai dispositivi a riconoscimento vocale.

Torna a Loreto l’appuntamento con la tecnologia più atteso dai soci Uici (l’Unione italiana ciechi e ipovedenti) delle Marche: giunto alla 21ma edizione, il Corso di informatica e tecnologia assistiva per la disabilità visiva “Alberto Bianchelli” si svolgerà all’istituto alberghiero “Einstein-Nebbia” sabato 9 e domenica 10 marzo. L’evento è promosso dalla Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club delle Marche, in collaborazione con Uici e Irifor Marche, Rekordata, Universal Access, Accessibility Days e Istituto alberghiero.

Il percorso formativo si svolge in presenza e prevede due moduli: il primo per le persone con disabilità visiva e il secondo, con accento specifico sulla didattica, rivolto a genitori, insegnanti, assistenti scolastici ed esperti nel settore medico-oculistico. Anche quest’anno i corsi sono stati accreditati sulla Piattaforma Sofia per consentire agli insegnati di conseguire crediti formativi e, solo per questo modulo, si potranno seguire le lezioni online attraverso la piattaforma ZOOM. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate. Modulo di iscrizione disponibile a questo link: https://bit.ly/3HH89UQ

L’offerta formativa per le persone con disabilità visiva prevede l’attivazione di quattro aule: Elementi di alfabetizzazione informatica (nuove opportunità e sfide offerte dai sistemi di casa Microsoft), IPhone livello base (primo approccio con i comandi base e con la sintesi vocale), IPhone livello avanzato (strumenti professionali e ludico-ricreativi per un futuro digitale inclusivo) e Avvicinamento agli assistenti vocali. Mentre per insegnanti, familiari ed esperti, si approfondiranno i temi relativi a disabilità visiva, tiflodidattica, ausili per la didattica, autonomia, orientamento e cenni alla tifloinformatica. Previsti anche un focus su ipovisione e soluzioni informatiche nella didattica e uno sulla musica e i nuovi strumenti della scena didattica.