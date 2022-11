Operativo il laser per il trattamento dell'endometriosi severa e profonda. Saltamartini: «Tecnologia a supporto dei giovani pazienti

MACERATA - «Da oggi l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia di Macerata dispone di una tecnologia laser molto avanzata per il trattamento della endometriosi severa e profonda per la quale il centro da anni è punto di riferimento». A comunicarlo è l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Nell’ambito della ginecologia oncologica questa tecnologia trova la sua applicazione nel trattamento con vaporizzazione delle micro metastasi peritoneali da carcinoma ovarico, di cui Macerata è centro regionale di riferimento attraverso il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale e delle lesioni pre-neoplastiche della vulva.

La tecnologia

Si tratta di un laser a diodi di ultima generazione capace di lavorare a basse energie con risultati conservativi sul tessuto residuo eccellenti. Le pazienti candidabili a questo trattamento, riservato ad operatori esperti, sono le pazienti con endometriosi, o con tumore ovarico esteso al peritoneo, pazienti con malattia di Paget della vulva e con lesioni lichenoidi pre-neoplastiche. Nel reparto diretto da Mauro Pelagalli negli ultimi 10 anni sono stati effettuati 5.500 interventi di endometriosi, circa 250 l’anno. Le pazienti seguite sono circa 1.200 e la loro età media è di 28 anni. L’endometriosi è una malattia cronica e progressiva, caratterizzata dalla proliferazione di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Colpisce il 10% delle donne in età fertile, in Italia circa 3 milioni di persone. E’ invalidante, provoca dolore severo e può essere causa di infertilità. «L’endometriosi è una delle patologie sulle quali ci stiamo concentrando – spiega Saltamartini - la proposta di legge sull’endometriosi del 2022 prevede: l’istituzione di un Registro Regionale dell’Endometriosi per la raccolta e l’analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, l’elaborazione di linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico, la pianificazione della formazione specifica del personale sanitario regionale, l’istituzione della Settimana Regionale dell’Endometriosi, in occasione della quale la Regione Marche promuove e realizza campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla malattia».