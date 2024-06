L'innovativo intervento chirurgico al Salesi su due bambini affetti da deformità vertebrale gravissima

ANCONA - Scoliosi, un innovativo intervento è stato effettuato per la prima volta nelle Marche all’Ospedale Salesi di Ancona su due bambini affetti da deformità vertebrale gravissima.

I due interventi, a causa della particolare gravità delle condizioni dei piccoli pazienti, presentavano numerose difficoltà ed hanno visti impegnati i medici e infermieri in sala operatoria per oltre 15 ore. Gli interventi sono stati eseguiti da un team multidisciplinare composto dalla Dr.ssa Monia Martiniani, dal Dr. Leonard Meco e dalla Dr.ssa Silvia Amico della Clinica Ortopedica dell’Adulto e Pediatrica - diretta dal Prof. Antonio P. Gigante - insieme al noto Prof. Lotfi Miladi chirurgo vertebrale presso l’Ospedale Pediatrico Necker di Parigi e massimo esperto mondiale di questa tecnica, con l’assistenza anestesiologica del Dr. Francesco Ventrella della SOD di Anestesia e Rianimazione Pediatrica diretta dal Dr. Alessandro Simonini e dall’equipe infermieristica del B.O. coordinata dalla Dr.ssa Ilaria Franconi.

Questa particolare procedura, denominata “tecnica di correzione bipolare senza artrodesi”, è stata eseguita su due piccoli pazienti affetti da scoliosi molto grave. Inizialmente i genitori dei ragazzi si erano rivolti ad altre strutture sanitarie le quali però, data l’elevata complessità di entrambi i casi hanno deciso di non procedere chirurgicamente.

Le dichiarazioni

“La metodica utilizzata di “osteosintesi bipolare senza artrodesi” è una tecnica mini-invasiva epercutanea – commenta la Dr.ssa Monia Martiniani - che ha una grande rilevanza a livello internazionale e rappresenta oggi una valida alternativa in tutti i pazienti, in particolare quelli più gravi e fragili in cui le condizioni generali scadute renderebbero impossibile o particolarmente rischioso un intervento classico di correzione ed artrodesi vertebrale. Il trattamento inoltre prevede l’impiego di un sistema auto-allungante che, tramite un connettore a cremagliera, consente lo slittamento progressivo di due barre sfruttando la naturale crescita del bambino e le trazioni dovute ai movimenti spontanei e fisioterapia, eliminando la necessità di ricorrere a ripetuti interventi chirurgici di allungamento. Trattandosi di una procedura mininvasiva i tempi chirurgici sono di gran lunga inferiori rispetto ad un’artrodesi classica, con riduzione delle perdite ematiche, del rischio infettivo e dei tempi anestesiologici”

