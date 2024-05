Sanità, assunzioni in AST Ancona: entrano in servizio infermieri, logopedista e tecnici di laboratorio

Sono state pubblicate all’albo pretorio della AST Ancona le determine riguardanti l’assunzione di 32 infermieri e 1 logopedista ed è in corso di pubblicazione l’atto riguardante 4 tecnici di laboratorio. I nuovi assunti stanno prendendo servizio in questi giorni andando così ad integrare gli organici dei servizi ospedalieri e territoriali in tutta l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

La Direzione Strategica Aziendale sta procedendo all’assunzione a tempo indeterminato di 32 infermieri (area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario), mediante utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per infermieri in forma aggregata degli enti del Servizio Sanitario Regionale delle Marche, tenuto conto dell’ordine di merito e delle rinunce pervenute. Con queste nuove assunzioni di infermieri sarà possibile potenziare le attività in tutto il territorio provinciale anche in vista dell’apertura delle Centrali operative territoriali.

I 4 tecnici di laboratorio saranno assegnati alla Medicina trasfusionale di Senigallia, alla Anatomia patologica di Senigallia e alla Citologia di Fabriano per il potenziamento delle attività. La logopedista, assunta a seguito di utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, è stata assegnata alla Organizzazione dei Servizi Sanitari di base cure tutelari e presterà servizio presso la Unità operativa semplice Umee - età educativa dell’ambito di Jesi e Fabriano.