Malformazioni prenatali, inaugurato l'ecografo hi-tech: l'ospedale di Loreto è il primo ad averlo in Italia

LORETO - È uno dei primi in Italia, in uno dei Centri di diagnosi prenatale più avanzati del Paese. Oggi il Centro unico regionale di diagnosi prenatale di secondo livello di Loreto ha presentato il nuovo ecografo per le malformazioni fetali, top di gamma per le indagini ostetrico-ginecologiche. L'ospedale di Loreto è la prima struttura pubblica in Italia ad essersi dotato di questa attrezzatura. Il sistema prevede l'utilizzo delle più recenti tecnologie disponibili in ambito di calcolo computazionale e di rielaborazione grafica, permettendo di ottenere immagini di altissimo livello diagnostico.

Il macchinario è un Voluson Expert 22, che utilizza la tecnologia Lyric Architecture. La funzionalità ultraHd consente di visualizzare molto bene endocardio e strutture encefaliche del feto. Il Centro di Loreto, dal 2017 a oggi, ha erogato circa 60.000 prestazioni con un incremento costante dell'attività. Nell'ultimo anno ha seguito 1.700 pazienti, di cui 350 arrivati da fuori le Marche. "A Loreto possiamo vantare questa bellissima esperienza che nasce dalla sanità pubblica e riesce ad essere attrattiva anche da fuori regione- commenta il presidente della Regione, Francesco Acquaroli-. Questo è motivo di orgoglio per tutta la comunità regionale. La nuova macchina è all'avanguardia per la diagnosi delle malformazioni fetali e consente le migliori indagini e quindi servizi di eccellenza anche in un piccolo centro come Loreto". Per Acquaroli, "prevenzione, screening e Livelli essenziali di assistenza sono obiettivi che devono diventare patrimonio comune per fornire opportunità di cura adeguate a tutti i cittadini e in special modo ai più fragili".

Il presidente ha concluso: "Oggi presentiamo una tecnologia unica in Italia, dimostrazione della qualità del servizio che questo Centro offre, grazie all'impegno di tutti i dipendenti e dei collaboratori". "Inauguriamo un ecografo all'avanguardia- spiega il vicepresidente e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini- per garantire la massima appropriatezza di cure per la maternità in questo Centro specializzato per cui c'è una sensibilità particolare da parte del Servizio sanitario regionale e della politica vista la delicatezza dei soggetti trattati. Accanto ai tanti problemi della sanità, vedere anche spiragli di luce come questi che garantiscono servizi di qualità penso sia un bel segnale per gli 8.700 bambini che nascono nelle Marche e che possono contare, insieme alle loro famiglie, sulle migliori tecnologie a disposizione a livello nazionale e non solo". Per il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, "quest'inaugurazione dimostra che le aspirazioni della Regione per questa nostra struttura vanno ben al di là dei confini cittadini. Un messaggio forte quello che parte oggi e non posso che ringraziare tutti coloro che hanno permesso che questa struttura diventasse parte essenziale del sistema sanitario regionale". Il responsabile del Centro, Alessandro Cecchi, si dice molto soddisfatto: "Si tratta di un'ulteriore crescita qualitativa, sia dal punto di vista tecnologico, sia del perfezionamento delle professionalità che operano in questo delicato settore". Scendendo nei dettagli tecnici della nuova macchina, "una delle sue applicazioni principali è lo studio del cuore fetale: la qualità dell'esecuzione risulta insuperabile grazie alla velocità di acquisizione e alla precisione di campionamento. Una peculiarità qualitativa del servizio offerto non solo alle mamme marchigiane, ma anche a tutte quelle donne in attesa che giungono al nostro Centro da fuori regione e che presentano sospetti o problematiche fetali che in tal modo possono essere gestite al meglio in percorsi virtuosi di diagnosi e cura.