Giornata internazionale delle persone con disabilità. Saltamartini: «Accrescere inclusione e ridurre le discriminazioni»

Nelle Marche sono 78 mila le persone che soffrono a causa di gravi problemi di salute o di limitazioni che impediscono loro di svolgere attività ritenute normali. “Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, istituita nel 1981 per promuovere conoscenza e cultura, sostenere l’inclusione ed eliminare discriminazioni e violenza nei confronti della disabilità” - ricorda il vice presidente e assessore ai Servizi Sociali Filippo Saltamartini. "La Regione Marche è sempre stata sensibile ai temi della disabilità, a partire dalla Legge Regionale n.18 del 1996 (modificata con Legge regionale 21 novembre 2000, n. 28) che promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone con disabilità". Queste le misure messe in campo nel 2023 a partire dagli 11.655.000 euro per tre ordini di interventi:

- assistenza domiciliare domestica ed educativa (3,2 milioni circa)

- integrazione scolastica (5,7 milioni)

- lavoro: tirocini ed inclusione sociale (2,8 milioni) che hanno riguardato 6.726 utenti, dei quali 4.046 gravi. La fascia di età più supportata è stata quella tra i 6 e i 10 anni, che conta ben 1.604 bambini. Gli interventi complessivamente realizzati sono stati 9.433.

Per le disabilità gravissime sono stati stanziati 14.063.378 euro: i beneficiari sono stati 4.089 di cui 2.162 erano over 65. Le somme percepite sono:

- € 4.354 se la persona vive stabilmente in casa;

- € 2.177 se frequenta la scuola, un corso di formazione professionale, un centro socio-educativo riabilitativo diurno o un centro di riabilitazione accreditato.

“Per quanto riguarda l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali – sottolinea Saltamartini - la regione ha trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali per l’anno scolastico 2023/2024 il fondo statale di 3.658.571 euro rivolto in parte agli interventi per gli alunni con disabilità sensoriali in parte per gli alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di II grado. Queste risorse statali vanno ad integrare quelle regionali trasferite agli ATS con la stessa finalità (L.R. 18/96, art. 14 “Integrazione scolastica”).