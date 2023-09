Giornata della salute, screening gratuiti il 6 settembre

A Cupramontana Giornata della Salute con screening gratuiti il 6 settembre. Proseguono le prenotazioni telefoniche per una giornata all’insegna della salute e della Prevenzione.

“La prevenzione è il miglior investimento che possiamo fare per avere più persone in buona salute, riducendo così il numero di malati in futuro”, questa frase pronunciata dal ministro della salute Schillaci rappresenta l’intento con cui la Croce Verde e il Comune di Cupramontana organizzano la seconda edizione della “Giornata della Salute mercoledì 6 settembre 2023, dalle ore 8:30 alle ore 20:00 presso la Casa delle Associazioni. Corretti stili di vita, prevenzione delle patologie e cura intelligente dei piccoli problemi di ogni giorno rappresentano tre pilastri fondamentali per il microcosmo della salute quotidiana di ogni individuo. In una logica che vede le persone sempre più protagoniste delle proprie scelte anche in tema di salute, è fondamentale la tutela della salute collettiva. Salute collettiva che trae beneficio anche dalla responsabilizzazione di ognuno nel prendersi cura della propria salute, il bene più prezioso che abbiamo.

Mercoledì 6 settembre sarà possibile accedere a servizi di visite mediche e valutazione parametri vitali, effettuare screening gratuiti quali elettrocardiogrammi, visite cardiologiche, ecografie e spirometrie con medici specialisti. Tutto ciò sarà possibile attraverso la prenotazione telefonica chiamando ai numeri 353.3855141 o 333.4941046 dalle ore 10 alle 12 e dalle 18:00 alle ore 20:00 (inclusa la giornata di domenica). Durante la Giornata della Salute saranno presenti anche gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast Ancona, che incontreranno i cittadini per fornire informazioni sui principali temi della prevenzione al fine di acquisire comportamenti corretti e lungimiranti per prevenire le malattie cronico degenerative. Nell’angolo promozione della salute con gli operatori Ast notevole importanza verrà data alla promozione consapevole di stili di vita sani e attivi in tutte le età, dell’attività fisica e della corretta alimentazione; delle vaccinazioni per la riduzione dei rischi da malattie infettive. Gli operatori punteranno l’attenzione anche sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla comunicazione e informazione per diffondere la cultura della sicurezza in ambiente domestico e sulle strade. Tutti questi obiettivi che caratterizzano la Giornata della Salute di Cupramontana sono parte integrante del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

In occasione della Giornata della Salute sarà presentato il Programma per l’attuazione del Piano per l’eliminazione del Virus dell’epatite C con lo screening gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989; screening che, attraverso un prelievo di sangue, verrà prossimamente effettuato a Cupramontana.