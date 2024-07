Fondazione Salesi, successo per l’evento benefico ‘Insieme a te’ per i bambini malati cronici

ANCONA – Musica, emozione e grande partecipazione alla serata di solidarietà a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS, che si è svolta ieri sera, venerdì 12 luglio, nella suggestiva cornice della Caserma Falcinelli di Ancona. Ad organizzare il charity event, la Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche e il Comando Militare dell’Esercito delle Marche, a sostegno del progetto ‘Insieme a te’ della Fondazione Ospedale Salesi ETS, rivolto ai bambini con malattie croniche o terminali in cura presso il Dipartimento Materno – Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Presenti all’iniziativa il vice Presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS, avvocato Saverio Sabatini, la direttrice professoressa Laura Mazzanti, insieme a numerosi membri del Cda della Fondazione, ai rappresentanti della Cooperativa Oasi di Paradiso, alle autorità civili e militari e ai numerosi sponsor.

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Ospedale Salesi ETS in collaborazione con la Cooperativa sociale onlus Oasi di Paradiso consorziata con Ccs (Consorzio Cooperative Sociali), in sinergia con l'Azienda Ospedaliero Universitaria - Dipartimento Materno Infantile, si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie, e di contrastare l’isolamento creando relazioni di amicizia. L'avvio è previsto per il mese di settembre.

La presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS, Cinzia Cocco, al momento dei saluti che hanno preceduto l’avvio della serata ha tenuto a rivolgere “un sentito ringraziamento” al Comando Militare dell’Esercito delle Marche, alla Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche e a tutti i sostenitori dell’iniziativa “che confermano ancora una volta con la loro generosità la vicinanza alla Fondazione Ospedale Salesi ETS. È anche grazie al vostro contributo che possiamo realizzare il progetto ‘Insieme a te’ in linea con la normativa nazionale e regionale che disciplina le cure palliative pediatriche. Grazie a questo progetto, che va oltre la dimensione ospedaliera, raggiungiamo i bambini nelle loro case e supportiamo le famiglie nella gestione dell’organizzazione quotidiana, resa più complessa dalla malattia, creando una rete virtuoso di ascolto e condivisione insieme agli operatori della Cooperativa Oasi di Paradiso Onlus”.

Il responsabile del Centro di Riferimento regionale per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche, dottor Simone Pizzi, in un passaggio del suo intervento ha spiegato che “le cure palliative” contemplano non solo i trattamenti medici come i farmaci e complesse terapie , ma “una visione più globale” che punti alla vicinanza a questi bambini, “combattendo il dolore innanzitutto ma offrendo anche una condizione di vita il più normale possibile: poter andare a scuola, frequentare gli amici e i parenti. Una normalità che dobbiamo offrire non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie che vivono il disagio della malattia dei loro figli”. Una assistenza “spirituale” ha spiegato, che si affianca a quella medica e che porta “nelle case di questi bimbi educatori ed animatori per offrire sostegno all’intero nucleo familiare, inclusi i fratelli, con animazione e accompagnamento alle relazione” nell’ottica di una umanizzazione del percorso di cura della malattia. “Il progetto ‘Insieme a te’ – ha concluso – vuole portare vita, umanità e normalità a queste famiglie”.

La presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche Maria Lina Vitturini ha sottolineato la collaborazione proficua instaurata tra la Cpo e il Comando Militare dell’Esercito. Ha poi ricordato il lavoro svolto dalla Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche per favorire la parità tra uomo e donna, contrastare le discriminazioni e la violenza di genere:."Ci impegniamo per non lasciar sole le donne - ha detto – e con il progetto ‘Insieme a te’ contribuiamo attivamente a sostenere le mamme che purtroppo hanno figli malati”. “L’Esercito è da sempre impegnato sul fronte della solidarietà – ha dichiarato Il comandante del Comando Militare Esercito Marche, colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli -: partecipa e aderisce ad ogni iniziativa a favore della collettività che lo ospita, per questo siamo onorati di aver dato ospitalità, per il secondo anno consecutivo, all’evento di beneficenza a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS" Ente del Terzo Settore "di cui condividiamo i valori e i principi. Il tema scelto quest’anno - ha aggiunto -, quello delle cure palliative e della terapia del dolore, è molto forte e non si può restare indifferenti”. Il comandante ha infine ricordato che un tempo l’attuale sede del Comando Militare Esercito Marche ad Ancona ospitava "una chiesa ed un convento di frati francescani che avevano come regola di vita proprio la solidarietà", valore che ha contrassegnato il charity event.