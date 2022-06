Benvenuto al mondo Emanuel, la mamma è affetta da cardiopatica congenita

ANCONA - Ieri è nato Emanuel, la mamma è affetta da una cardiopatica congenita. Lo riporta la notizia Un battito di Ali che scrive: "Questa bellissima notizia che siamo contenti di riportare testimonia ancora una volta l’eccellenza dell’ equipe della Cardiochirurgia pediatrica e congenita diretta dal Dr. Marco Pozzi". La mamma ci tiene a ringraziare tutto il personale medico- infermieristico, in particolare la dottoressa Monica Baldoni, le dottoresse Chiara Surace, Alessandra Baldinelli, la ginecologa Giovanna Battistoni e tutta l’associazione Un battito di Ali. "E’ stato - si legge nella nota - un grande lavoro di squadra che ha coinvolto anche l’ospedale Monaldi di Napoli con il dottor Giancarlo Scognamiglio". Sia la mamma che il bimbo stanno bene.

“Sicuramente – commenta la Presidente Valentina Felici- questa notizia ci mostra che questo reparto deve essere sempre di più potenziato perché credo che questo risultato sia di speranza non solo per tutte le donne nate con cardiopatia ma anche per tutte le famiglie che vivono l’esperienza di cardiopatia del proprio figlio. Sapere che grazie a medici e infermieri d’eccellenza i cardiopatici possono vivere una vita “normale” rappresenta un grande traguardo. Ci uniamo ai festeggiamenti per la nascita di questo meraviglioso bambino e facciamo tantissimi auguri a tutta la sua splendida e grintosa famiglia".