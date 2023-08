Due nuovi defibrillatori ad uso pubblico nella piazzetta di Portonovo ed in piazza Cavour

Grazie alla collaborazione con l' associazione Unbeatables odv, che ha attivato allo scopo una raccolta fondi, lunedì prossimo 7 agosto alle ore 17.30 verrà inaugurato una nuova postazione per defibrillatore a uso pubblico in Piazza Cavour e, a seguire, alle ore 18.30 nella piazzetta di Portonovo .

Il primo è stato donato da Enfap Marche / UIL, il secondo dal Gruppo Laboratorio Analisi del Piano + Medical Point Poliambulatorio. Nell'ultimo periodo e come precedentemente annunciato -oltre quella della piazzale del Duomo - sono state attivate nuove postazion in Largo Via XXIX Settembre – Porta Pia, Piazza Pertini, Piazza Diaz, Porto Turistico, Piazza del Plebiscito, Torrette, Piazza della Repubblica.

Unbeatables è una associazione di ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite che dal 2016 è impegnata a offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e a sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa (MCI). A breve verrà installato anche l'ultimo defibrillatore presso il parco della Cittadella Nell’ambito del progetto Ancona città cardioprotetta prosegue parallelamente la preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana con il Comune : i prossimi Corsi Gratuiti di Primo soccorso – BLS (Basic Life Support Defibrilation) rivolti alla cittadinanzasi svolgeranno ad Ancona, nella sede formativa della Croce Rossa di Via del Commercio dalle 15:00 alle 20:00 nelle seguenti giornate: 22 settembre, 20 ottobre, 24 novembre