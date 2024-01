Latini sull'ospedale di Osimo: «Ancora molto da fare, ma il presidio è ripartito»

OSIMO – Il presidio ospedaliero di Osimo continua ad essere centrale nelle valutazioni politiche espresse negli ultimi giorni. A mantenere accesi i riflettori sulla struttura è il Presidente del Consiglio Regionale, Dino Latini, il quale sottolinea come una ripartenza sia avvenuta negli ultimi tre anni, al netto di un elenco di carenze ancora da colmare, al fine di conferire al nosocomio ulteriore modernizzazione ed efficacia per venire incontro alle esigenze del bacino di utenza a cui si rivolge.

«Far diventare l'ospedale di Osimo Inrca è stata la scelta più sbagliata che la Regione e Comune di Osimo potessero fare nel 2016 – spiega Latini – avendo ridotto la sanità osimana al lumicino. Dal settembre 2020, la Giunta Acquaroli, l'assessore Saltamartini e la Dottoressa Capalbo (direttore Inrca) ora stanno cercato di ricucire servizi e personale per rilanciare l'attività sanitaria tanto che sono aumentate le prestazioni ambulatoriali del 24%, sono stati assunti due medici in Pneumologia, per abbattere le liste di attesa, sono aumentati i posti letto i ricoveri e l’attività di sala operatoria di Chirurgia».

Le migliorie apportate

«E’ inoltre partita la convenzione con l'ospedale di Torrette – prosegue il Presidente del Consiglio Regionale – per l’esecuzione di interventi di chirurgia miniinvasiva, la revisione di spazi e tecnologie come il nuovo apparecchio RX telecomandato, il nuovo Tomografo Assiale Computerizzato, la nuova strumentazione per la visualizzazione delle immagini (3 monitor per personal computer e 4 monitor televisivi per bioimmagini), lo spirometro a uso clinico diagnostico, le nuove pompe di infusione, un nuovo ecotomografo con 3 sonde ecografiche, un nuovo artroscopio rigido, fonti luminose per endoscopia, telecamere ed elaboratore per bioimmagini, nuovi radiobisturi, nuove apparecchiature per lavaggio e disinfezione, termosaldatrice, quattro nuovi videocolonscopi, 5 nuovi videogastroscopi, nuovi irrigatori e insufflatori di gas, nuova strumentazione di acquisizione e visualizzazione di immagini, nuovo coloratore automatico di Gram, nuove barelle elettriche o Lavori per l’introduzione della rete Wi-Fi per l’implementazione nel presidio della Cartella Clinica Elettronica già adottata presso i Presidi Ospedalieri di Ricerca di Ancona e Fermo, l'adeguamento delle attività del Pronto Soccorso per l’applicazione delle linee di indirizzo regionali per la gestione del percorso del paziente in pronto soccorso (Fast Track, comunicazione dati alla CO118 in tempo reale)».