Daniele Massaro visita il reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita di Ancona

ANCONA - Nella mattinata di oggi Daniele Massaro, accompagnato da Theo Tassias, ha fatto visita a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e congenita di Ancona diretto dal dottor Marco Pozzi. "È stato Infatti proprio il nostro primario - si legge in una nota dell'ospedale - con la presidente dell'associazione Un battito di Ali Chiara Mormile e il direttore Operativo dell'associazione Valentina Felici ad accogliere questo campione. Uno spettinato Pupozzi l'ha accompagnato all'interno delle stanze e a salutare uno speciale tifoso che durante la sua degenza in reparto aveva manifestato, mediante La Cartella Giocosa, progetto dell'associazione Un Battito di ALi, la sua passione per il Milan".

Daniele Massaro aveva, tramite videochiamate, parlato con il piccolo paziente incoraggiandolo a non mollare e promesso che presto lo avrebbe incontrato. Ed oggi ha mantenuto la sua promessa: il fuoriclasse venuto da Milano, non solo ha incontrato il suo speciale tifoso ma ha portato gadget e soprattutto sorrisi a tutti i piccoli cuori dei bambini ricoverati. "È stato un momento davvero emozionante - concludono - poterlo accogliere all'interno della sala giochi e poi all'interno del reparto per fare una piacevolissima sorpresa a tutti i piccoli ricoverati e alle mamme. Oggi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un vero campione che porteremo nel nostro cuore e sicuramente lui potrà fare lo stesso con il ricordo di quello che ha visto e vissuto oggi con il primario, con il personale della Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e l'associazione un battito di ali".