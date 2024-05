Giornata della salute 2024, a Cupramontana visite e screening gratuiti in piazza per adulti e bambini

CUPRAMONTANA – Visite mediche gratuite per bambini e adulti a Cupramontana ed anche consulenze e info point su percorsi personalizzati. Tutto questo sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 19.30, in Piazza Cavour, in occasione della Giornata della Salute 2024. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Ancona sarà in Piazza insieme al Comune di Cupramontana e alla Croce Verde Odv di Cupramontana. L'evento, organizzato come ormai di consuetudine dalla Croce Verde Odv di Cupramontana, ha ottenuto il patrocinio del Piano Regionale di Prevenzione e della sezione Marche della Società Italiana di Igiene (SItI).

L’obiettivo comune sarà quello di avvicinare la Prevenzione ai cittadini grazie agli operatori sanitari del nostro territorio che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa per effettuare varie attività rivolte a grandi e piccini. In particolare per i bambini sarà disponibile la visita pediatrica ed il controllo ortottico, grazie alla dottoressa Battistoni e al dottor Panfoli. Grazie alla dottoressa Coppa ed ai dottori Costantini, Zappelli, Centanni ed Alesi, per l'adulto sarà possibile effettuare, con l'ausilio di numeri d'arrivo: la rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea e stick glicemico), l'elettrocardiogramma, l'ecodoppler dei vasi epi-aortici, visite cardiologiche e neurologiche.

Sarà inoltre presente un info-point sui percorsi assistenziali nel territorio e personale del dipartimento di prevenzione che potrà effettuare consulenze personalizzate sulle vaccinazioni e altre attività di prevenzione previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025. L'iniziativa, unisce il cuore del volontariato alla professionalità degli specialisti sanitari per donare una giornata che, con forza sinergica e virtuosa, si offre al cittadino, puntando su prevenzione e salute. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0731/780078.