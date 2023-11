Oltre 50 posti per dirigenti medici. Indetti due concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato

ANCONA - Sono stati approvati gli atti e sono state pubblicate nell’albo pretorio informatico dell’Azienda Sanitaria Terrritoriale di Ancona in data odierna due determine a firma del Direttore Generale riguardanti due concorsi pubblici per la copertura a tempo pieno ed indeterminato per 48 posti per dirigente medico di varie discipline e 3 posti di dirigente medico per l’area dell’emergenza urgenza. Si tratta di concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti in tutte le branche dell’area sanitaria, quali Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia, Ostetricia, Medicina Interna, Fisica e Riabilitazione, Diabetologia, Nefrologia, Neurologia, Oftamologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Urologia, ecc..

Le determine sono consultabili nell’albo pretorio informatico aziendale, al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/albo-pretorio1 e a breve, dopo le pubblicazioni di legge, i candidati potranno presentare domanda in base al bando e ai relativi allegati per via telematica. Sul sito aziendale sarà dunque possibile trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili ai fini concorsuali. Dopo la pubblicazione di diversi avvisi e l'immissione in servizio di numerose figure mediche e sanitarie, negli ultimi giorni, in tutti i presidi dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, questi atti permetteranno di formare le graduatorie dalle quali attingere per coprire i posti in base alle necessità delle unità operative ospedaliere e del territorio.

"Il potenziamento del personale e dei servizi - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - è da sempre la nostra priorità. La AST Ancona sta implementando gli organici degli Ospedali e degli altri Servizi Territoriali con queste 51 figure di area medica con l’obiettivo del miglioramento quali-quantitativo dell'offerta sanitaria”.