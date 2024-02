Da Conad Adriatico e CIA oltre 50mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona

Ancona, 22 febbraio 2024 – Conad Adriatico e CIA-Commercianti Indipendenti Associati, annunciano oggi con orgoglio la donazione di 53.500 euro a favore dell’Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona, un gesto significativo che sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'impegno comune. Questo importante contributo è il risultato dell'unione di forze tra soci, clienti e cooperative, grazie alla campagna di collezionamento sostenibile “Una Collezione da favola”, attiva da ottobre a dicembre 2023, che ha coinvolto tutti i punti vendita delle Cooperative in un esempio tangibile di solidarietà.

L’iniziativa natalizia, in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene importanti ospedali attivi con progetti pediatrici presenti sul territorio. I clienti possessori della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card hanno contribuito attivamente al progetto partecipando alla raccolta dei prodotti GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata (ABS). Per ogni premio distribuito, entrambe le Cooperative Conad hanno devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie. I fondi raccolti nell’anconetano dalle due Cooperative sono andati alla Fondazione Ospedale Salesi onlus di Ancona per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti dell’Ospedale G. Salesi, policlinico pediatrico d’eccellenza nazionale. Il finanziamento sarà impiegato per migliorare ulteriormente lo svolgimento delle coterapie.

"Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno ed essere al fianco della Fondazione Salesi Onlus di Ancona, presidio d’eccellenza nazionale e punto di riferimento della Regione - ha affermato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico. "Iniziative come questa, che abbracciano la sostenibilità sia in termini sociali che ambientali, riflettono in modo completo la nostra visione e il nostro approccio operativo. È nostra intenzione rafforzare quotidianamente il legame con la comunità in cui operiamo, supportando progetti che possano effettivamente migliorare la vita delle persone. "Siamo entusiasti dei risultati ottenuti, che riflettono il lavoro congiunto e l'impegno della Cooperativa e di tutti i nostri Soci e Clienti, la cui partecipazione attiva e generosa ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell'iniziativa." “Confermiamo il nostro impegno al fianco degli ospedali pediatrici del nostro territorio, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile” ha commentato Massimo Marchionni, Vicepresidente di CIA-Commercianti Indipendenti Associati. “Ringraziamo i clienti per la generosità dimostrata e i nostri Soci per aver reso possibile questa lodevole iniziativa, portando avanti i valori di solidarietà e di vicinanza che noi di Conad da sempre abbiamo a cuore”.

"Per il terzo anno riceviamo un importante contributo da Conad Adriatico e Cia Conad e questo ci onora perché è la conferma che il mondo Conad costituisce un donatore stabile per la Fondazione Ospedale Salesi. Le risorse di questo anno saranno utilizzate per importanti progetti e supporteranno lo svolgimento delle coterapie che avranno così un ulteriore sviluppo” – ha dichiarato la Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in tutto 27, ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro.