L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a misura di donna: premiata a Roma con 3 Bollini Rosa

Un altro premio per l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che oggi, al Ministero della Salute, riceve 3 bollini rosa, per aver realizzato percorsi particolarmente attenti alla salute femminile. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che la Fondazione Onda, impegnata da sempre nella promozione della medicina di genere, attribuisce agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla salute delle donne. Quattro i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati gli ospedali candidati:

la presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico; l’ appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici; l’offerta di servizi rivolti all’accoglienza e presa in carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale; l’assistenza sociale ed in particolare la gestione della violenza fisica e verbale sulle donne.

Il Direttore Generale, Armando Marco Gozzini esprime grande soddisfazione per questo ulteriore riconoscimento e dichiara: “a nome di tutta l’Azienda che ho l’onore di rappresentare, sono molto orgoglioso di ricevere i 3 bollini rosa che riconfermano il nostro Ospedale come centro di riferimento d’eccellenza per le principali malattie che colpiscono le donne. Le donne sono il punto di riferimento di ogni organizzazione e sono le prime a farsi carico della salute di tutta la famiglia, spesso trascurando la loro. Dunque prendersi cura, realizzare percorsi specifici e ad hoc significa avere a cuore l’intera società”. Il Direttore Generale prosegue: “dedico questo premio a tutto il personale dell’Azienda che giorno dopo giorno, con grande abnegazione ed impegno assiste i nostri pazienti, oggi è un’altra bella giornata”.