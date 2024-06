"Bollini Rosa" all'ospedale di Senigallia: il 19 giugno tante iniziative di prevenzione dedicate alla salute femminile

SENIGALLIA – L’Ospedale di Senigallia, da anni parte della rete degli ospedali con “Bollini Rosa”, partecipa alla prima edizione dell’(H) Open Day – in programma il 19 giugno – dedicato alla prevenzione al femminile offrendo visite gratuite e colloqui individuali ed un incontro con la popolazione che si terrà presso la Biblioteca Comunale. In particolare verranno offerti visite e colloqui dedicati alla prevenzione del tumore al seno (saranno presenti anche le volontarie dell'associazione delle donne operate al seno - ANDOS di Senigallia) e alla prevenzione e al trattamento dell’osteoporosi, mentre le visite ed i colloqui dedicati all’età puberale si propongono di sensibilizzare genitori e ragazze in merito all’importanza di una corretta alimentazione, i cui benefici si ripercuoteranno negli anni successivi, sulla prevenzione dei disturbi della sfera alimentare nella fascia d'età particolarmente delicata dello sviluppo.

L’incontro "Sono nata/o! Stiamo bene insieme", in collaborazione con l'associazione "Nati per leggere", aperto alla cittadinanza, è invece dedicato all'importanza della lettura ad alta voce fin dalla prima infanzia. Verranno trattati temi quali: lettura ad alta voce ed esposizione agli schermi con informazioni rispetto al progetto "Nati per leggere", passaggio dall'allattamento all'alimentazione complementare, contraccezione in puerperio. Tutte le info, le modalità di prenotazione delle visite e dei colloqui sono dettagliate nel sito www.bollinirosa.it.