Nuove assunzioni all'ospedale di Senigallia. Arrivano medici ed infermieri: «Rispettato accordo con i sindacati»

SENIGALLIA - In risposta alle recenti dichiarazioni delle sigle sindacali riguardanti le presunte mancate assunzioni presso l'Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia, la Direzione Strategica Aziendale, in collaborazione con la UOC Risorse Umane, il Direttore del Pronto Soccorso e la Direzione Infermieristica, ha confermato che nuove assunzioni di personale erano già state pianificate da tempo.

La Direzione ha ribadito che, oltre al nuovo medico che entrerà in servizio a breve, sono previste ulteriori assunzioni di medici selezionati dall'ultimo concorso, con l'obiettivo di rinforzare le attività del Pronto Soccorso in vista della stagione estiva. Sul fronte infermieristico, il 16 maggio è già entrata in servizio una nuova infermiera, seguita da sette infermieri che inizieranno il 1 giugno, tre il 1 luglio e un OSS il 1 giugno. Ulteriori arrivi di infermieri e operatori socio-sanitari sono attesi dalle graduatorie vigenti per completare l'organico in vista del piano ferie estivo 2024. La Direzione ha sottolineato che tutta la programmazione del personale rispetta la dotazione organica e le esigenze previste per la stagione estiva, evidenziando così che l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha ampiamente rispettato gli accordi presi nei tavoli sindacali dei mesi scorsi.