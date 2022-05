Ascolto, consulenza e test gratuiti contro l'HIV: continuano gli appuntamenti in piazza Roma all'Ancona Check point

Ad Ancona, città aderente alla rete Fast Track cities, continuano le iniziative a contrasto dell’epidemia HIV e delle altre malattie sessualmente trasmissibili. In occasione della European Testing Week, il Check point di Ancona ha raddoppiato gli appuntamenti. Il punto di ascolto e consulenza, dove è anche possibile fare test gratuiti ed anonimi per HIV, HCV e SIFILID, sarà aperto come al solito tutti i mercoledì pomeriggio in via delle Grazie 106 (prenotazione obbligatoria tramite www.anconacheckpoint.it).

Si aggiunge un altro appuntamento in programma per oggi, venerdì 20 maggio dalle 16 alle 20, in Piazza Roma insieme al servizio informabus del Comune di Ancona. I test sono riservati alle persone maggiorenni. A tutti verranno offerti i servizi di informazione e consulenza. Approfittare di una tale occasione, oltre ad essere un atto di cura verso se stessi e gli altri, è anche un modo per rinnovare il messaggio che la prevenzione è l’arma più efficace per questo tipo di infezioni.