«Accendi una passione non la sigaretta!»: apre in Ancona il Centro Antifumo Ast

ANCONA – “Accendi una passione non la sigaretta!” è lo slogan del neoistituito Centro Antifumo AST Ancona (CAF), che si inserisce in un programma di prevenzione e formazione per il contrasto al tabagismo. Il CAF è un Servizio che offre trattamenti integrati (psicologici, medici e farmacologici) per smettere di fumare, mettendo a disposizione una équipe multidisciplinare di specialisti.

Il progetto è nato dalla collaborazione ospedale-territorio e, nello specifico, tra il Dipartimento Prevenzione Ancona (UOC Screening Oncologici – Servizio Promozione della Salute), il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche Ancona (UOS Alcol e Sostanze legali), l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (UOS Pneumologia) ed il Centro Salute Mentale di Jesi (Unità di Psicologia). Si accede al CAF tramite prenotazione con impegnativa specifica del medico curante e pagamento del ticket sanitario (prenotazione tramite Cup, sportelli o numero verde 800098798). Il programma diagnostico-terapeutico comprende una iniziale valutazione psicologica clinica comprensiva di due incontri presso la palazzina n.13 dell’ex Crass di Ancona, successiva valutazione Pneumologica completa presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi e trattamento psicoterapeutico di gruppo nelle sedi di Ancona e Jesi.

Il fumo rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose malattie cronico-degenerative, prevalentemente a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce. L’intento di questo progetto integrato ospedale – territorio è la realizzazione di un intervento di rete finalizzato al contrasto del tabagismo e lo sviluppo di un modello di cura basato sulla centralità della persona attraverso l’integrazione tra servizi. Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica centroantifumo.ast.an@sanita.marche.it o telefonare al numero 0718705591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.