«Achille Lauro vieni in ospedale e fai un regalo alla nostra campionessa». È l’appello del Comitato genitori

ANCONA- Un messaggio ad Achille Lauro, approfittando del fatto che oggi (26 agosto), il popolare artista si esibirà ad Osimo. E’ quanto inviato dal Comitato Genitori Bambini Cardiopatici Torrette attraverso i social nella speranza che possa arrivare fino al cantautore veronese:

“Aiutateci a far arrivare questo post ad Achille Lauro. Una nostra campionessa ricoverata in Cardiochirurgia pediatrica di Ancona (Lancisi -Torrette) è una sua fan scatenata. Lauro sarà qui ad Osimo il 26 agosto (oggi, ndr). Se riuscisse a passare in reparto (ospedale di Torrette Via Conca 71 An) per un saluto o a mandare un video messaggio sarebbe un bellissimo regalo”.