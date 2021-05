Cantine aperte, passa il Movimento turismo vino: «Troppi assembramenti»

Mtv non aderisce all'iniziativa quest'anno e fornisce le sue motivazioni proponendo anche attività alternative

Le aziende socie del Movimento Turismo del Vino delle Marche hanno deciso di non partecipare all’iniziativail 29 e 30 maggio e il 19 e 20 giugno. «La decisione - si legge nella nota - è stata presa nel corso dell’Assemblea Regionale, durante la quale tutti i presenti si sono trovati d’accordo nel sottolineare la difficoltà di poter svolgere le giornate di Cantine Aperte in un momento così delicato nel quale, una manifestazione che è da sempre sinonimo di aggregazione, festa, convivialità e gioia, potrebbe favorire degli assembramenti. Benché si sia pensato ad una modalità su prenotazione, è stata manifestata la preoccupazione che fosse complicato attuare questa nuova formula di fare Cantine Aperte, che obbligherebbe qualunque enonauta ad una prenotazione attenta e puntuale dell’eventuale giro cantine immaginato».

Le cantine socie fanno sapere di essere disponibili ad effettuare degustazioni e visite su prenotazione «sempre, concordando con gli enonauti tempi e modi». Il Movimento Turismo del Vino propone «un’altra maniera di accogliere i propri appassionati, istituendo Vigneti Aperti un’esperienza di divertimento formativo all’aria aperta che risponde alle attuali esigenze. L’iniziativa, che si potrà effettuare fino a novembre, offre agli enoturisti l’opportunità di seguire le varie fasi che, stagionalmente, caratterizzano il lavoro prima in vigna e poi in cantina. Anche questa esperienza andrà prenotata e concordata con le cantine che aderiscono all' iniziativa».