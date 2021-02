Solista o guida? Chi è il responsabile d'azienda: il corso di "Facciamo 31"

Esistono due tipi di responsabili: i giocatori e gli allenatori. La prima categoria è rappresentata da quei manager che giocano da “solisti”, e spesso si occupano di operatività al posto dei loro collaboratori, lasciando loro poco margine di crescita. Poi ci sono gli allenatori, delle vere e proprie guide, che affiancano le risorse nel loro percorso professionale, e che sono capaci di condurre il team verso una meta condivisa.

Se ne parla al prossimo corso online di Alta Formazione Facciamo31.“Efficacia Operativa”, il titolo dell’evento, è la metodologia esclusiva fondata dal dottor Lorenzo Braconi, Ceo e Founder della scuola di Impresa Facciamo31. La sessione del prossimo 19 febbraio si occuperà dello sviluppo evolutivo della figura del “Responsabile”. Guiderà il corso la dottoressa Daniela Sensini, Co-founder e Direttore Generale Facciamo31, che presenterà in aula il “Manuale Operativo del Cambiamento Migliorativo”, uno strumento pedagogico per guidare i manager a diventare stimati educatori capaci di insegnare a “fare” e capaci di “far fare”. Tra i protagonisti, anche tre amministratori delegati e manager che racconteranno esperienze concrete. Ad intervistarli, sarà lo stesso Lorenzo Braconi. L’evento si terrà online e potrà essere seguito in live streaming, con l’opportunità di interagire direttamente con i relatori del corso, per condividere dubbi e perplessità e ricevere strumenti operativi da poter applicare sin da subito nelle proprie organizzazioni.