Decreto Agosto, M5S: «Per le aree del sisma prorogata la Zona Franca Urbana»

«Nel decreto Agosto e' stata accolta una richiesta molto importante per lo sviluppo economico del Centro Italia, tratta da un emendamento delle forze di maggioranza al decreto Rilancio. Sono stati infatti stanziati 110 milioni di euro per la proroga della Zona Franca Urbana Centro Italia fino al periodo di imposta 2022 e la riapertura dei termini per nuove domande entro il 2021, che riguardano le imprese, le attivita' economiche ed i professionisti delle 140 comunita' colpite dal sisma del 2016». Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nelle aree del sisma del 2016 nel Centro Italia.

«Le agevolazioni fiscali e contributive - chiariscono i parlamentari pentastellati -, fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con F24, riguardano l'esenzione totale dalla imposta sui redditi (IRES), dall'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attivita' e l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. La proroga è prevista per le imprese già beneficiarie, mentre per le nuove attivita' economiche sara' possibile accedere alle agevolazioni con una domanda che nei prossimi mesi sara' disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico » concludono.