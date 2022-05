Zone Economiche speciali (Zes), la ''ricetta'' di Forza Italia

ANCONA - Si è tenuto ieri l’incontro promosso dal senatore Forza Italia Andrea Cangini, insieme alla capogruppo regionale Jessica Marcozzi tra i tecnici che a Roma si occupano delle Zone economiche speciali (Zes) e le categorie economiche del territorio marchigiano. Erano presenti l’avvocato Giuseppe Romano, coordinatore dei commmissari Zes, Lorenzo Alessi, responsabile Zes per l’Agenzia della coesione territoriale, l’assessore regionale Guido Castelli, i vertici di Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato e Cna delle province di Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.

«Attrarre nuovi investimenti e consentire alle imprese del territorio di beneficiare del credito di imposta e delle semplificazioni burocratiche legate allo status Zona economica speciale - rimarcano da Forza Italia - è il presupposto per portare una boccata d’ossigeno a territori in grande sofferenza. Un’occasione che la Regione Marche non si lascerà di certo sfuggire. La Zes, su cui il Ministro Mara Carfagna aveva dato massima disponibilità, è una grande occasione di rilancio, in termini di sviluppo economico, produttivo e occupazionale, per i nostri territori in sofferenza. Sarà ora la Regione Marche a dover individuare le zone interessate per trasformare quanto prima la nostra Zes in realtà».