Welfare dello sport, 209 domande per il contributo: riscontri positivi

Riscontri positivi dalla politica del welfare dello sport legato al contributo verso le famiglie meno abbienti per permettere di far praticare l’attività sportiva ai propri figli. L’annuncio è stato dato dal consigliere Diego Urbisaglia attraverso i propri social:

«Mi comunicano che sono pervenute 209 domande per il contributo del Welfare dello sport, significa che sebbene ci siano 209 ragazzi di famiglie in difficoltà economica, è vero anche che avranno un contributo da parte del comune per fare sport e questo mi riempie il cuore di gioia perché significa che lo strumento che avevo proposto funziona».

Prosegue anche la politica di riqualificazione dei campetti di quartiere: «Sono stati stanziati in bilancio 400mila euro per riqualificare i campetti di quartiere, cifra che non si era mai vista in tanti anni, una battaglia che porto avanti da tempo e finalmente vede un'attenzione grande. Lo sport come diritto per tutti, lo sport praticato ovunque».