Verso le Europee, il sindaco Ricci (Pd) all'attacco: «Sfido Acquaroli ad un confronto tv, accetti se ne ha il coraggio»

"Noi democratici dobbiamo ridare ai marchigiani un progetto, un'ambizione, una prospettiva. Il futuro della nostra regione passa anche dal risultato delle prossime elezioni europee. Ho deciso di mettermi in gioco, perché il progresso della nostra gente dipende anche dalla riscossa che noi forze progressiste possiamo attuare grazie all'appuntamento elettorale delle europee che ci attende. Ecco perché, oggi, pubblicamente, voglio sfidare il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli": così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, candidato per il Partito Democratico alle prossime europee nella Circoscrizione Centro, durante l'inaugurazione del comitato elettorale regionale, tenutasi ad Ancona. "Sfido Acquaroli ad un confronto pubblico, durante il quale parlare innanzitutto dei temi che stanno a cuore alla nostra gente: la sanità, che inequivocabilmente è peggiorata, nonché la gestione miope della cultura e del turismo da parte del governo regionale, che non ha saputo cogliere l'occasione rappresentata da Pesaro, Capitale della Cultura, per tutto il territorio", ha aggiunto Ricci. "Acquaroli scelga l'emittente televisiva, se ne ha il coraggio, e accetti di confrontarsi sull'Europa e le politiche per rappresentare le Marche", conclude Ricci.

La replica di Carlo Ciccioli (Fdi)

“La megalomania di Ricci è ormai fuori controllo. In evidente difficoltà sfida a un duello televisivo il Presidente della Regione Marche, neanche ci trovassimo immersi nella campagna elettorale per le regionali e lui fosse un candidato. Ma dietro questo ego esagerato, politicamente parlando, si palesa il sempre verde detto: ‘Parlare a suocera, perché nuora intenda’. Non è difficile capire che Ricci con questa trovata stia sfidando, in realtà, il Partito Democratico. Giunto ormai a fine corsa come Sindaco, e indebolito dalla candidatura di altri due marchigiani del suo stesso partito, cerca un colpo di teatro per legittimarsi inventando l’invito-sfida al Governatore Acquaroli, dimostrandosi poco rispettoso delle istituzioni, in costante ricerca di visibilità personale ma sbagliando, evidentemente, indirizzo. Gli ricordo che è candidato per le europee e se ha coraggio, Ricci sfidi me”.