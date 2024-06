Elezioni Europee 8 e 9 giugno, 79mila anconetani alle urne: tessere elettorali e modalità di voto

ANCONA - In vista delle elezioni europee che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno, l'Amministrazione comunale ha ricordato nelle scorse ore l'importanza di presentarsi al voto muniti di tessera elettorale e di un documento di identità con fotografia. Per agevolare i cittadini, è stato aperto uno sportello dedicato al rilascio della tessera elettorale - o del suo duplicato in caso di smarrimento - presso l'ufficio anagrafe situato al primo piano di Palazzo del Popolo, con ingresso in Largo XXIV Maggio n. 1. Gli orari di apertura sono i seguenti:

Giovedì 6 giugno : dalle 9:00 alle 18:00

: dalle 9:00 alle 18:00 Venerdì 7 giugno : dalle 9:00 alle 19:00

: dalle 9:00 alle 19:00 Sabato 8 giugno : dalle 9:00 alle 23:00

: dalle 9:00 alle 23:00 Domenica 9 giugno: dalle 7:00 alle 23:00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 071 222 2279 o 071 222 2287, oppure inviare un'email a elezioni@comune.ancona.it o a servizidemografici@pec.comuneancona.it.

Orari di Voto

I seggi saranno aperti:

Sabato 8 giugno : dalle 15:00 alle 23:00

: dalle 15:00 alle 23:00 Domenica 9 giugno: dalle 7:00 alle 23:00

Gli elettori avranno l'opportunità di eleggere i 76 membri del Parlamento europeo.

Dettagli sugli Elettori

Il totale degli elettori è di 79.309, suddivisi in 37.795 maschi e 41.338 femmine. Quest'anno, 455 maschi e 429 femmine diciottenni voteranno per la prima volta. Inoltre, 197 studenti fuori sede potranno votare presso il seggio speciale numero 12 situato in via Cadore 1 alle scuole Pascoli, con 5 studenti aggiunti al seggio numero 14. Gli elettori più giovani e più anziani rispettivamente sono un diciottenne nato l'8 giugno 2006 e una signora nata il 12 gennaio 1918.

Modifiche alle Sezioni Elettorali

Alcuni seggi hanno subito modifiche nella loro ubicazione. Ecco i dettagli:

Sezioni 1-7-8-9-10-11 : spostate temporaneamente al plesso della Direzione scolastica "A. Scocchera" in via Cadore n. 1.

: spostate temporaneamente al plesso della Direzione scolastica "A. Scocchera" in via Cadore n. 1. Sezioni 40-41-42-43-44 : spostate temporaneamente alle Scuole "Elia" in via Sebenico n. 5.

: spostate temporaneamente alle Scuole "Elia" in via Sebenico n. 5. Sezioni 55-56-57-58-99-100 : spostate temporaneamente alle Scuole "Collodi" in via della Montagnola n. 105.

: spostate temporaneamente alle Scuole "Collodi" in via della Montagnola n. 105. ​Seggio 93: spostato dalla ex Scuola "Carlo Lorenzini" di Casine di Paterno alla Scuola dell'Infanzia "Manzotti" di via Sappanico. È stato istituito un servizio navetta per facilitare gli spostamenti tra Casine di Paterno e Sappanico durante l'orario di apertura del seggio.

Personale Impegnato e Logistica

La preparazione delle elezioni coinvolge numeroso personale comunale. Nei due giorni di voto saranno impiegati 59 dipendenti nelle sedi elettorali e 98 per servizi vari. Inoltre, 40 persone si occuperanno dell'allestimento e smontaggio dei seggi, supportati da una ditta privata con 15 persone e da altre 10 per la pulizia delle aule. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per la partecipazione democratica, e l'Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a esercitare il loro diritto di voto.