"Al lavoro per Jesi": l'imprenditoria incontra i candidati sindaco

JESI - Il mondo dell’Imprenditoria incontra i candidati a sindaco del Comune di Jesi per conoscere, e far conoscere al tessuto economico locale, quali sono le proposte e le idee per il futuro economico della città. Si parte da uno slogan fortemente significativo, Al lavoro per Jesi, per dare un titolo all’iniziativa che è stata organizzata da CNA Territoriale di Ancona, Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro-Urbino, Confcommercio Marche Centrali e Confindustria Ancona che hanno organizzato un confronto, aperto alla cittadinanza, con i candidati alla poltrona di primo cittadino del Comune di Jesi lunedì 6 giugno p.v. dalle ore 18.00 nella Sala Ex Circoscrizione di Jesi in via San Francesco 52. Il confronto sarà introdotto da Pierluigi Bocchini Presidente Confindustria Ancona, moderato da Maurizio Paradisi Presidente Cna territoriale di Ancona, da Cristina Brunori Presidente Territoriale Confartigianato Jesi e concluso da Giacomo Bramucci Presidente Confcommercio Marche Centrali.

I candidati saranno chiamati a rispondere a cinque domande sui temi strettamente legati al mondo dell’imprenditoria locale ed avranno a disposizione un massimo di due minuti per formulare la risposta (non è consentito il diritto di replica). Il primo a rispondere sarà sorteggiato e per le successive quattro domande si seguirà l’ordine alfabetico. Al termine delle cinque domande i candidati avranno altri due minuti per poter sintetizzare le loro proposte agli operatori. In platea ci saranno sicuramente tanti imprenditori del mondo del Commercio, del Turismo, dell’Artigianato e dell’Industria che vorranno comprendere al meglio ed approfondire il pensiero dei candidati e gli interventi previsti in ambito economico nei cinque programmi elettorali.