«Sembra Heidi, ma non lo è. Sarà il prossimo sindaco di Ancona». La Mancinelli “incorona” la Simonella 

ANCONA - «Sembra Heidi ma non lo è». Così il sindaco in carica, Valeria Mancinelli, lancia la candidatura di Ida Simonella alle primarie del centrosinistra (prima) e alle (eventuali) comunali del 2023. Il paragone è arrivato quando in conferenza stampa è stato chiesto all'attuale assessore comunale al porto e al bilancio se avesse mai avuto punti di disaccordo con il sindaco attuale. La Mancinelli ha quindi preso la parola per ''mettere in guardia" chi pensa a una Ida Simonella tenera e accondiscendente. Anzi. L'attuale sindaco non ha dubbi. Per lei sarà l'assessore a raccogliere il suo testimone a partire dal 2023. «Alla fine del mio mandato io farò altre cose, il sindaco si fa uno per volta e il mio sostegno a Ida è convintissimo. Sono convinta che il prossimo primo cittadino di Ancona sarà lei- ha detto la Mancinelli- perché sono convinta che vincerà le primarie e che il centrosinistra vincerà le prossime elezioni. Tutto questo lo dico anche perché la compattezza che di solito il centrosinistra fa fatica a raggiungere, in questi anni qui c’è stata e c’è anche oggi». La candidatura della Simonella è sostenuta da tutta la giunta in carica.

«C’è una maggioranza compatta nel percorso vuole avviare per la scelta del nuovo sindaco- ha detto la Simonella- sono convinta della scelta del sistema delle primarie, senza quello non so neppure se mi sarei presentata. Io mi presento per come sono, sono così. Un ulteriore allargamento della squadra che mi appoggia dopo l’eventuale vittoria delle primarie? Prima devo vincerle».